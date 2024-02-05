В Чили бушуют 165 пожаров, число погибших возросло до 112 человек

CentralAsia (CA) - По меньшей мере 112 человек погибли в результате лесных пожаров в центральной части Чили, сообщает Reuters.

В пожарах горят целые кварталы. По словам властей, сотни людей числятся пропавшими без вести, что вызывает опасения, что число погибших будет расти по мере того, как на склонах холмов и в сгоревших домах будут находить всё больше тел.

«По всей территории Чили бушуют 165 пожаров и, по оценкам, только в районах Вина-дель-Мар и Кильпуэ повреждено около 14 тысяч домов», – сказал заместитель министра внутренних дел страны Мануэль Монсальве.

Пожары, разгоревшиеся 2 февраля, теперь угрожают двум прибрежным городам Вина-дель-Мар и Вальпараисо, популярных среди туристов. В этих населённых пунктах, расположенных к западу от столицы Сантьяго, проживает более миллиона человек.

На видеороликах, опубликованных в социальных сетях, видно, как пожары на склонах холмов горят рядом с жилыми домами в городе Вальпараисо, выбрасывая в воздух дым. Густая дымка окутала и другие городские районы, ухудшив видимость.

Чилийские власти ввели в наиболее пострадавших районах комендантский час и направили военных, чтобы помочь пожарным остановить распространение огня, а вертолёты сбрасывали воду, пытаясь погасить пламя с воздуха.

Юридическая медицинская служба Чили сообщила, что в результате пожаров погибли 112 человек. По состоянию на 3 февраля число погибших составляло 51 человек. Ранее в тот же день президент страны Габриэль Борик, объявив о двухдневном национальном трауре, который начался 5 февраля, сказал, что Чили следует быть готовым к более неприятным известиям.

«Страна столкнулась с трагедией очень большого масштаба», – сказал Габриэль Борик.

Хотя лесные пожары – не редкость летом в Южном полушарии, смертоносность этих пожаров особенно велика, и в этот раз они стали самым крупнейшей катастрофой в Чили со времён землетрясения 2010 года, в котором погибло около 500 человек.