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В Туркменистане уволили и арестовали генпрокурора Ашхабада
Овезмаммед Шыхмаммедов
Овезмаммед Шыхмаммедов

CentralAsia (TM) -  Вслед за генеральным прокурором Туркменистана в отставку отправлен прокурор города Ашхабада Овезмаммед Шыхмаммедов. Он взят под арест, сообщает Turkmen.news.

В изданном 2 февраля указе президента Сердара Бердымухамедова об отставке Шахмаммедова говорится, что прокурор освобожден от должности за «ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и допущенные в работе серьезные недостатки».

Как рассказали источники Тurkmen.news, арест Шахмаммедова проводили ночью сотрудники Министерства национальной безопасности (МНБ), однако о причинах задержания не знают даже сотрудники прокуратуры.

Стоит отметить, что двумя неделями ранее был уволен генпрокурор Туркменистана Сердар Мяликгулыев — с формулировкой «за невыполнение должным образом своих служебных обязанностей и низкий уровень организации работы прокуратуры». Он находился на посту всего полтора года, как раз в это время должность прокурора Ашхабада занял Шыхмаммедов, ранее возглавлявший прокуратуру Багтыярлыкского этрапа (района) столицы.

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