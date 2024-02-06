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У короля Великобритании Карла III выявили рак

CentralAsia (CA) -  У короля Великобритании Карла III выявили рак.

Как говорится в заявлении Букингемского дворца, во время недавней госпитальной процедуры короля по поводу доброкачественного увеличения простаты был отмечен отдельный вопрос, вызывающий беспокойство. Последующие диагностические тесты выявили форму рака.

Врачи посоветовали ему отложить общественные обязанности.

В Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая 2023 года короновали Карла III и его жену Камиллу.

Формально королем Карл III стал на следующий день после смерти 8 сентября 2022 года его матери - королевы Елизаветы II

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