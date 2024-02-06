Экспорт монгольского угля в Китай будет расти по мере улучшения транспорта — до 100 млн т в 2024 году

CentralAsia (MNG) - Китай является крупнейшим в мире производителем стали и крупнейшим в мире импортером угля. Крупнейшим экспортером угля в Китай является Австралия. Однако, начиная с этого года, наша страна, как ожидается, заменит Австралию, а объём экспорта угля может достичь 100 миллионов тонн.

Экспорт монгольского коксующегося угля в Китай может вырасти до рекордного уровня в 2024 году после более чем удвоения в 2023 году благодаря улучшению транспортных связей и более низкой цене по сравнению с внутренними и международными поставками, говорят трейдеры и горнодобывающие компании.

Китай является крупнейшим в мире производителем стали и импортером угля, и увеличение поставок из Монголии может произойти благодаря импорту сталелитейного сырья из Австралии. Напомним, Австралия — вторая по объему добываемого коксующегося угля в мире - была крупнейшим поставщиком Китая до дипломатического спора 2020 года.

Китай планирует импортировать из Монголии 100 миллионов тонн угля в следующем году, построив трансграничную железную дорогу и расширив автомобильную, что позволит увеличить импорт угля из Монголии.

Китай проводит политику импорта угля из многих стран, не привязываясь к одной стране: в частности, в прошлом году КНР было импортировано около 300 миллионов тонн угля, из них 50 миллионов тонн было импортировано из Монголии, 65 миллионов тонн — из России, а остальное — из Австралии.

Также в Hellenic Shipping news отметили, что, поскольку уголь, импортируемый из Монголии, относительно дешевле австралийского, в будущем вероятна политика увеличения импорта угля из нашей страны.

Китай импортирует монгольский уголь в основном автомобильным транспортом, через семь портов вдоль своей границы протяженностью более 4600 км (2858 миль).

В прошлом году из нашей страны было импортировано более 50 миллионов тонн угля. Объем импорта превысил уровень 2022 года вдвое. По данным китайской таможни, за первые 11 месяцев года импорт угля из Австралии сократился на 2,3 миллиона тонн. Акции АО «Тавантолгой» выросли вдвое с начала 2023 года, а акции зарегистрированной в Гонконге Mongolian Mining Corp (MMC) 0975.HK подорожали втрое за тот же период из-за увеличения импорта.

Китайская газета People's Daily сообщила, что с завершением строительства новой железнодорожной линии, соединяющей порты Гашуунсухайт—Ганцмод, объем экспортных грузов Монголии по всем видам железных дорог увеличится с 8,2 млн тонн в 2023 году до 80 млн тонн к 2030 году.

источник: middleasiannews.com

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