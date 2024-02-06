Apple Pay появится в Монголии в июне этого года

CentralAsia (MNG) - Министр цифрового развития и коммуникации Учрал Ням-Осор встретился с вице-президентом компании Visa и вице-президентом по международной политике компании Apple Ником Аманом.

В ходе встречи, состоявшейся в штаб-квартире компании Visa в Сан-Франциско, было подчеркнуто, что они будут поддерживать и сотрудничать во внедрении карточного сервиса Visa в сочетании с Apple Pay.

Apple Pay — это простой, безопасный и конфиденциальный способ оплаты покупок в магазинах, программах и в интернете. Вы также можете обмениваться денежными средствами с друзьями и близкими с помощью Apple Cash (только в США). А бесконтактные бонусные карты в программе Wallet позволяют получать и погашать бонусы при оплате с помощью Apple Pay.

Система Apple Pay разработана с учетом безопасности и конфиденциальности пользователей, благодаря чему совершать платежи через нее удобнее и безопаснее, чем использовать физические кредитные, дебетовые и предоплаченные карты. Защита транзакций в Apple Pay обеспечивается за счет функций безопасности, встроенных в аппаратное и программное обеспечение вашего устройства. Кроме того, чтобы использовать Apple Pay, на вашем устройстве должен быть установлен код-пароль и, по желанию, Face ID или Touch ID.

В последние годы монгольские потребители и предприниматели используют Amazon, eBay, Alibaba и другие платформы для электронной коммерции и платежей. Большая часть транзакций осуществляется с помощью платежных карт, что приводит к потерям из-за разницы курсов валют, потери времени и комиссий. Более быстрые и доступные международные электронные платежные услуги для каждого гражданина будут способствовать экономическому росту.

источник: middleasiannews.com

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