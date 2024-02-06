Международный аэропорт «Чингисхан» получил рейтинг «4 звезды»

CentralAsia (MNG) - Эксперты авторитетной исследовательской компании Skytrax (Великобритания) присудили международному аэропорту «Чингисхан» Монголии четыре звезды из пяти возможных.

Четыре звезды от Skytrax – это высокий результат, демонстрирующий хороший мировой уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту.

Получение 4-звездного статуса ставит международный аэропорт «Чингисхан» в один ряд с другими обладателями подобной награды, например, аэропортами Цюриха, Амстердама, Лондона, Хельсинки, Франкфурта-на-Майне, Пекина, Баку, Шанхая и ряда других.

Аэропорт «Чингисхан» постоянно совершенствует качество обслуживания и повышает уровень сервиса для пассажиров и посетителей.

Рейтинг SkyTrax считается самой престижной международной наградой для аэропортов и авиакомпаний. Специалисты агентства оценивают работу персонала, обслуживание багажа, состояние и оборудование терминала.

Skуtrax — независимая исследовательская компания Великобритании, которая с 1989 года проводит исследование качества обслуживания в аэропортах и авиакомпаниях мира. Аэропорты оцениваются по 39 критериям, в частности, изучается качество услуг по прохождению предполетных и послеполетных формальностей, обслуживание в аэропорту и спектр предоставляемых услуг. На сайте компании пассажиры также могут оставлять свои отзывы об услугах авиакомпаний и аэропортов.

источник: middleasiannews.com

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