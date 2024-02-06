Монгольский спортсмен Ерөөлт Батбаяр стал посланником Специальной Олимпиады

CentralAsia (MNG) - Монгольский спортсмен Ерөөлт Батбаяр стал одним из 10 посланников Специальной Олимпиады на 2024-2028 годы. Он будет представлять Восточную Азию на международном уровне.

Таким образом, он станет голосом людей с особенностями интеллектуального развития и будет отвечать за влияние на сообщества, предприятия и правительства по всему миру с целью развития инклюзивного общества. Ерөөлт, который с 10 лет занимается настольным теннисом, является не только ведущим спортсменом Специальной Олимпиады Монголии, но и Азии.

Ерөөлт также играет на фортепиано и в прошлом году дал свой первый сольный концерт.

Ерөөлт Батбаяр – опытный спортсмен из Специальной Олимпиады Монголии. Учитель физкультуры познакомил его с Специальной Олимпиадой в 2014 году, где он начал заниматься настольным теннисом и плаванием. Ерөөлту нравится дружить с другими спортсменами Специальной Олимпиады. Помимо спорта, Ерөөлт учится на музыкальном факультете Университета искусств и культуры в Улан-Баторе, Монголия. Он играет на фортепиано двенадцать лет и мечтает стать пианистом. В свободное время он любит простые вещи: слушать музыку, смотреть телевизор, кататься на велосипеде, гулять и тусоваться с друзьями. Будучи лидером спортсменов, Ерөөлт хочет быть положительным примером для подражания. Он был самозащитником сообщества аутистов в Монголии, рассказывая о своем опыте. Он верит в необходимость делиться важными сообщениями о людях с ограниченными возможностями, равных правах и инклюзивности. Ерөөлт рассматривает свое участие как способ повысить осведомленность и сделать общество более инклюзивным и заботливым.

«Работа в организации Athlete Leadership помогла мне стать лучшим лидером. Я могу высказываться в сообществах, брать на себя ответственность за мероприятия и представлять других спортсменов. Это большая ответственность, но для меня это также отличный шанс совершенствоваться и расти. Когда сотрудники Специальной Олимпиады и другие люди поддерживают меня, я чувствую себя услышанным и заслуживающим доверия. Что мне больше всего нравится, так это то, что лидерство среди спортсменов повышает мою уверенность в себе и чувство удовлетворения. Это дает мне смелость проявлять активность не только на Специальных Олимпийских играх, но и за их пределами. Я работал со многими молодыми людьми, с инвалидностью и без нее, благодаря чему я почувствовал себя важной частью процесса создания мира более инклюзивным», – говорит Ерөөлт.

Special Olympics (Специальная Олимпиада) – это международная организация, которая занимается вопросами организации физкультурно-оздоровительных мероприятий и проведением соревнований для людей с умственными отклонениями.

Поздравляем десять спортсменов Специальной Олимпиады, которые были выбраны Sargent Shriver Global Messengers или в качестве глобальных посланников Сарджента Шрайвера в 2024–2027 годах! Как SSGM, они представляют своих коллег-спортсменов, стремятся способствовать инклюзивности, приглашают людей присоединиться к движению и показывают, что Специальная Олимпиада предназначена для всех, каждый день и везде.

источник: middleasiannews.com

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