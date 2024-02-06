Зеленский внес в Раду законопроекты о продлении мобилизации в Украине
- Азия и мир, политика
- 9:25, 06 февраля 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране на 90 дней. Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Украины.
Президент предложил депутатам утвердить законом его указы от 5 февраля 2024 года о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.
В случае принятия документов они будут действовать до 14 мая 2024 года. Украинские власти девять раз продлевали военное положение и всеобщую мобилизацию. В последний раз закон об этом приняли в ноябре 2023 года, он действует до 14 февраля.
Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине действуют с 24 февраля 2022 года.
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