Президент Монголии принял верительные грамоты у нового Посла Италии

CentralAsia (MNG) - 5 февраля новый Посол Италии в Монголии Джованна Пиккаррета вручила верительные грамоты Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Президент Хурэлсух подчеркнул расширение монголо-итальянских дружественных отношений и сотрудничества благодаря совместным усилиям двух стран. Президент Монголии выразил уверенность, что Монголия и Италия и в дальнейшем продолжат взаимовыгодное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес.

Новоназначенный посол Джованна Пикаррета выразила приверженность активизации двустороннего сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, торговлю, культуру и образование. На встрече обе стороны обменялись мнениями о потенциальных возможностях сотрудничества с Итальянской Республикой по ключевым национальным кампаниям Монголии, таким как «Миллиард деревьев», «Здоровый монгол» и «Продовольствие и революция».

Президент Монголии и посол Италии подтвердили свою приверженность расширению монголо-итальянского сотрудничества в рамках ООН и других международных организаций. Президент Хурэлсух Ухнаа заявила о полной поддержке посла, пожелав ей успехов в ее будущих начинаниях

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