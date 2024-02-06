Годовщина землетрясений в Турции и Сирии. Как выглядят пострадавшие районы сейчас?

CentralAsia (CA) - В Турции 6 февраля 2023 года в 04:17 (по местному времени) в районе Пазарджик Кахраманмараша произошло землетрясение магнитудой 7,7, в 13:24 в Эльбистанском районе магнитудой 7,6.

Землетрясение затронуло 11 провинций Турции: Кахраманмараш, Хатай, Османие, Адыяман, Диярбакыр, Шанлыурф, Газиантеп, Килис, Аданы, Малатья, Элязыг, а также регионы Идлиб, Алеппо, Хама и Латакия в Сирии.

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В Турции погибли 53,5 тыс. человек и получили ранения 107,2 тыс. человек. От землетрясения пострадали 14 млн человек. В Сирии погибли более 6 тыс. человек.

На 7 дней был объявлен национальный траур.

После землетрясения, которому Турция объявила 4-й уровень тревоги, включая международную помощь, в работах в регионе приняли участие поисково-спасательные отряды из 93 стран.

По данным Всемирного банка и МВФ, землетрясение нанесло ущерб турецкой экономике на сумму более 100 млрд долларов.

В городах Турции 6 февраля прошел тихий марш по погибшим в результате землетрясений.

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В Турции все еще продолжаются усилия по восстановлению регионов.

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В зоне землетрясения люди до сих пор живут в палатках и контейнерах. Около 680 тыс. домов были разрушены в районе землетрясения. 390 тыс. семей зарегистрированы для получения.

В марте 2023 года президент Эрдоган пообещал построить 319 тыс. новых домов к февралю 2024 года. Министр урбанизации Мехмет Ожасеки 3 февраля 2024 года заявил, что общее количество сданных домов достигнет 75 000 в течение двух месяцев.