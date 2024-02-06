В Казахстане во время заседания задержали чиновника по обвинению в коррупции. Видео

- Казахстан, общество
- 12:30, 06 февраля 2024
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- Обновлено: 13:13, 06 февраля 2024 Кыргызча
CentralAsia (KZ) - В Казахстане задержали руководителя управления жилья города Шымкент во время заседания в акимате. Чиновника обвинили в коррупционном преступлении, сообщает телеканал Otyrar.kz.
По информации телеканала, на совещание пришли представители Антикоррупционной службы. Ее представитель заявил, что у его ведомства есть вопросы к одному из присутствующих в здании.
Глава города, под председательством которого проходило заседание, заявил, что сотрудники Антикора могут забрать тех, кто обвиняется в коррупции.
«Среди работников акимата много честных работников, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал», – сказал аким, добавив, что у него «нет другого выхода».
В кабинет вошли сотрудники Антикоррупционной службы, которые вывели исполняющего обязанности руководителя управления жилья.
Аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков в своих социальных сетях призвал чиновников, не искать возможность незаконного обогащения.
По данным Антикора, предварительная сумма ущерба, которую нанес задержанный чиновник, составила 120 млн тенге ($265,9 тыс.).