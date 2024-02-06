Правящая партия Казахстана Amanat предложила на пост премьера кандидатуру Олжаса Бектенова

Олжас Бектенов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя мажилиса, председателя партии Amanat Ерлана Кошанова, который от имени партии предложил на пост премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова, сообщает пресс-служба главы государства.

«В соответствии с действующим законодательством глава государства обсудит предложенную кандидатуру с руководителями фракций партий в мажилисе», - отметили в пресс-службе.

Сегодня в 15:00 Токаев примет участие в пленарном заседании мажилиса, на котором депутатам будет представлена кандидатура нового премьер-министра Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев 5 февраля отправил правительство в отставку. Оно проработало 11 месяцев.

Правительство Казахстана с января 2022 года возглавлял Алихан Смаилов.

Исполнение обязанностей премьер-министра временно возложено на первого зампреда правительства Романа Скляра. Официально причина отставки кабмина не озвучивалась.

Олжасу Бектенову 43 года. Он родился в Алматы. Выпускник Казахской государственной юридической академии по специальности «юрист». Трудовую деятельность начинал главным специалистов отдела в управлении юстиции Алматы. В разные годы работал в канцелярии премьер-министра, в администрации президента, был заместителем председателя комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи министерства юстиции, начальником управления государственных закупок Астаны, возглавлял аппарата акима Астаны, столичный департамент Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы), был заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики, заместителем председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, первым заместителем председателя, позже – председателем Агентства по противодействию коррупции. С апреля 2023 года руководил администрацией президента.

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