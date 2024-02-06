Президент Казахстана назначит главу своей администрации премьер-министром, - Вloomberg

Касым Жомарт Токаев, Олжас Бектенов

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен назначить своего главу администрации Олжаса Бектенова на пост премьер-министра после отставки предыдущего кабинета министров, пишет Вloomberg.

Касым-Жомарт Токаев обсудит кандидатуру Олжаса Бектенова с ключевыми законодателями после того, как Ерлан Кошанов, председатель правящей партии «Аманат» и лидер нижней палаты парламента, выдвинул его на эту должность, говорится в заявлении на сайте президента.

43-летний Бектенов возглавлял Антикоррупционное агентство страны до того, как в апреле прошлого года был назначен главой администрации президента. До этого он с 2018 года работал в Антикоррупционном ведомстве на разных должностях.

В понедельник Токаев принял отставку правительства во главе с премьер-министром Алиханом Смаиловым. Бывший министр финансов и первый вице-премьер 51-летний Смаилов был назначен главой правительства в январе 2022 года после волнений, вызванных ростом цен на топливо, в результате которых погибли по меньшей мере 230 человек и сотни получили ранения.

Новое правительство, вероятно, продолжит усилия по стимулированию деловой активности, чему способствуют увеличение бюджетных расходов, снижение инфляции в прошлом году и ускорение экономического роста.

Ожидается, что Токаев возглавит заседание правительства, запланированное на среду.

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