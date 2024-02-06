Мэр Киева Виталий Кличко выступил против отставки главкома ВСУ Залужного

Виталий Кличко

CentralAsia (CA) - Мэр Киева Виталий Кличко выступил в поддержку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на фоне сообщений о возможной отставке военного и призвал власти Украины прекратить «политические интриги».

Он отметил, что во многом благодаря Залужному «украинцы по-настоящему поверили» в Вооруженные силы Украины. По его словам, главком во время «войны» «прошел много сложных моментов».

«Но, к сожалению, сегодня момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьезность шагов, которые делают сейчас, и всю полноту своей ответственности. Потому что сегодня, когда Украина борется буквально за свое существование, главное — боеспособность и слаженность армии и единство общества», — написал Кличко в своем телеграм-канале.

По его мнению, общество не уверено, что «анонсированные намеками рокировки» направлены именно на это. «И это нужно учитывать. Но прекратить, наконец, политические интриги и внутреннюю борьбу. Бороться сегодня нужно за одно — за победу Украины», — заключил Кличко.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Rai News 24 подтвердил, что рассматривает возможность отправить в отставку Валерия Залужного. «Украинская правда» со ссылкой на источники сообщила, что Зеленский планирует также уволить начальника Генерального штаба Сергея Шапталу.

Украинские и американские СМИ утверждали, что Зеленский сообщил Залужному о его скорой отставке с поста главкома ВСУ на встрече, прошедшей 29 января.