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Новым премьером Казахстана назначен Олжас Бектенов
Олжас Бектенов
Олжас Бектенов

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил мажилису (нижняя палата парламента) назначить на пост премьер-министра Олжаса Бектенова. Парламент Казахстана одобрил его кандидатуру. Токаев подписал указ о назначении нового премьера, документ опубликован на его сайте.

Кандидатуру 43-летнего Бектенова на пост премьера предложила президенту правящая партия «Аманат». С апреля 2023 года Олжас Бектенов руководил администрацией президента, до этого работал в министерстве юстиции и возглавлял антикоррупционное ведомство.

Президент Казахстана заявил, что правительству необходимо «принимать смелые и твердые решения», адаптироваться новым реалиям и противостоять новым вызовам.

«Перед нами стоят действительно очень масштабные цели и задачи, нужно оперативно приступать к их реализации. В ближайшие годы нужны новые позиции, новый взгляд. Поэтому будет меняться состав (правительства), назначены новые лица»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вчера, 5 февраля, президент Казахстана отправил в отставку правительство во главе с Алиханом Смаиловым. Он занимал пост премьера с 11 января 2022 года. Министры будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства.

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