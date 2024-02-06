Принц Уильям возьмет на себя некоторые обязанности заболевшего раком Карла III

принц Уильям

CentralAsia (CA) - Наследник британского престола принц Уэльский Уильям возьмет на себя часть обязанностей заболевшего раком короля Великобритании Карла III. Об этом сообщает Sky News.

В основном это коснется общественной деятельности короля, конституционные обязанности продолжит выполнять сам Карл III. Также он не намерен прекращать и традиционные встречи с премьером Риши Сунаком, однако они могут проходить в дистанционном формате.

Карл III продолжит получать и просматривать важные государственные документы. Ожидается также, что он будет присутствовать на заседаниях Тайного совета, которые обычно проводятся раз в месяц.

Об изменениях в предстоящих зарубежных визитах пока не сообщалось, поскольку король и королева собирались отправиться за границу в ближайшие месяцы. В мае они планировали полететь в Канаду, а затем в октябре — в Австралию, Новую Зеландию и Самоа на встречу глав правительств стран Содружества.

Ранее сообщалось, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак. Согласно сообщению Букингемского дворца, заболевание у 75-летнего монарха обнаружили во время процедур, связанных с увеличением простаты.