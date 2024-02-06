Победившая в конкурсе «Мисс Япония» украинка отказалась от титула из-за романа с женатым

Каролина Шиино

CentralAsia (CA) - 26-летняя уроженка Украины Каролина Шиино, победившая в национальном конкурсе «Мисс Япония 2024», отказалась от титула. Об этом сообщает Kyodo news.

Причиной ее отказа, отмечает издание, стал репортаж в одном из японских изданий, в котором рассказывается о романе девушки с женатым влиятельным человеком. Известно, что он работает врачом.

На официальном портале Ассоциация конкурса «Мисс Япония» после этого сообщила, что приняла заявление победительницы об отказе от титула и «серьезно размышляет об ответственности за возникновение серии беспорядков».

Также Ассоциация принесла извинения всем заинтересованным сторонам и добавила, что титул останется вакантным до конца года.

Авторы Kyodo News утверждают, что изначально организаторы конкурса поддержали победительницу после того, как она рассказала об отказе от отношений с мужчиной, узнав, что он женат. Однако позднее выяснилось, что она продолжала с ним встречаться, уже располагая информацией о его семейном положении.

На своей странице в социальной сети Каролина Шиино объяснила, что не смогла сказать правду из-за растерянности и страха после выхода статьи.

«Я искренне сожалею о тех огромных проблемах, которые я причинила, и о предательстве тех, кто меня поддерживал», — добавила она.

В конце января впервые за всю 50-летнюю историю конкурс «Мисс Япония» выиграла неяпонка — 26-летняя девушка, оба родителя которой являются украинцами — Каролина Шиино.

В своей речи со сцены в финале конкурса Шиино заявила, что является японкой «и по речи, и по разуму», и что она вносит свой вклад в создание общества, в котором «людей не судят по внешности».

Однако в социальных сетях многие пользователи подняли вопрос победы на конкурсе красоты «Мисс Япония» человека неяпонского происхождения. Также пользователи не исключили, что выбор победительницы связан с геополитической ситуацией в мире.

Каролина Шиино родилась в украинском городе Тернополе. В Японию она переехала в возрасте пяти лет. Девушка выросла в городе Нагоя (префектура Айти). Она работает моделью, увлекается йогой и альпинизмом. В 2022 году Каролина Шиино получила гражданство Японии.