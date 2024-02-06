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Токаев назначил нового руководителя администрации президента. Им стал Айбек Дадебаев
Айбек Дадебаев
Айбек Дадебаев

CentralAsia (KZ) -  Президент Касым-Жомарт Токаев издал указ о назначении Айбека Дадебаева руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности.

До этого он работал управляющим делами президента.

Айбек Дадебаев в 2001-2002 годах трудился преподавателем кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков. Позже был экспертом отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента РК, и.о. помощника председателя сената.

В 2011-2013 годах работал в Женеве в постоянном представительстве Республики Казахстан в ООН.

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