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Принц Гарри прибыл в Лондон к отцу — королю Карлу III, у которого нашли рак
Предыстория: У короля Карла III обнаружили рак

CentralAsia (CA) -  Принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы навестить своего отца — короля Чарльза III после того, как у него диагностировали рак, пишет Би-би-си.

Ранее сегодня он прилетел из Калифорнии и был сфотографирован прибывающим в Кларенс-хаус, где остановился король

Король Карл III находится дома после начала амбулаторного лечения рака в понедельник

Букингемский дворец объявил, что рак был обнаружен во время недавнего лечения короля от доброкачественного увеличения предстательной железы

Дворец не сообщил, какой тип рака был диагностирован у короля.

Монарх отложил государственные обязанности, но будет выполнять государственные обязанности и продолжит еженедельно встречаться с премьер-министром.

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