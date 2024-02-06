Принц Гарри прибыл в Лондон к отцу — королю Карлу III, у которого нашли рак
- Азия и мир, политика
- 21:47, 06 февраля 2024
- Просмотров: 2764
|Предыстория: У короля Карла III обнаружили рак
CentralAsia (CA) - Принц Гарри прибыл в Лондон, чтобы навестить своего отца — короля Чарльза III после того, как у него диагностировали рак, пишет Би-би-си.
Ранее сегодня он прилетел из Калифорнии и был сфотографирован прибывающим в Кларенс-хаус, где остановился король
Король Карл III находится дома после начала амбулаторного лечения рака в понедельник
Букингемский дворец объявил, что рак был обнаружен во время недавнего лечения короля от доброкачественного увеличения предстательной железы
Дворец не сообщил, какой тип рака был диагностирован у короля.
Монарх отложил государственные обязанности, но будет выполнять государственные обязанности и продолжит еженедельно встречаться с премьер-министром.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.