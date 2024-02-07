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Монгольская танцовщица завоевала Гран-при международного конкурса в Сеуле

CentralAsia (MNG) -  В Южной Корее завершился международный хореографический конкурс «World Dance Grand Prix». Артисты Большого театра национального искусства нашей страны под руководством Заслуженного деятеля культуры Баярбаатара Даваасурэна успешно приняли участие в этом конкурсе.

Главный приз конкурса был присужден солистке Большого театра национального искусства, передовому работнику культуры Бямбаа Мягмар за ее танцевальный номер «Белый олень».

Танцовщица Бямбаа сыграла главные роли в лучших и известнейших танцевальных постановках Монголии. Баярбаатар Даваасурэн и Чинбат Орхонбаатар работали над хореографией и музыкой танцевального номера «Белый олень».

источник: middleasiannews.com

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