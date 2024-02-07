Цифровая библиотека Монголии «ESAN» названа в честь президента Монголии

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа издал указ о повышении конкурентоспособности Монголии, предоставлении равных образовательных возможностей детям и молодежи, поддержке их обучения в мировых университетах. С 2021 года успешно реализуется стипендиальная программа «Президентский стипендиат – 2100», инициированная Президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, которая направляет лучших студентов из каждого из 330 сомонов и 171 хороо столицы на обучение в лучшие университеты мира.

В 2023 году 260 монгольских студентов приступили к международному обучению в 16 университетах США, Великобритании, Германии, Франции, Чехии, Канады, Польши, Австралии, Венгрии, Индии, Лаоса, Вьетнама и России.

5 февраля 2024 года в Государственном дворце Монголии президент Хурэлсух вручил стипендиальные сертификаты и пожелал успехов более 250 стипендиатам программы «Президентский стипендиат – 2100», которые сейчас учатся на подготовительных программах в Госуниверситете Монголии и Монгольский университет науки и технологий.

Сегодня ESAN, Национальная цифровая библиотека Монголии, официально названа в честь президента Монголии. ESAN представляет собой значительный интеллектуальный и экономический технологический прогресс, способный оцифровать 130 миллионов страниц материалов за счет использования самых современных технологий. Примечательно, что его система критериев копирования на основе искусственного интеллекта защищает интеллектуальную собственность и повышает качество исследований и образования. Целью ESAN является сохранение и распространение богатой истории и культурного наследия Монголии, обеспечение равного доступа к образованию для всех граждан, особенно детей, а также вклад в долгосрочную политику развития Монголии. Все учебники для 1-12 классов доступны в электронной библиотеке и доступны детям бесплатно.

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