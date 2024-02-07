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Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

CentralAsia (MNG) -  Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай 6 февраля 2024 года принял заместителя Премьер-министра Российской Федерации Алексея Оверчука. Стороны обменялись мнениями по широкому спектру вопросов отношений и сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай подчеркнул, что развитие дружественных отношений и всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией остается главным приоритетом внешней политики Монголии. Он выразил удовлетворение тем, что в последние годы активно развивается всестороннее сотрудничество на основе стратегического партнерства.

Обе стороны договорились интенсифицировать сотрудничество в будущем в торговле, энергетике, инфраструктуре, сельском хозяйстве и гуманитарной сфере, ускорить реализацию уже согласованных проектов и программ и воплотить их в реальность.

Премьер-министр Монголии выразил благодарность Правительству Российской Федерации за поддержку в оперативном решении перебоев с поставками энергоносителей, бензина и дизельного топлива в Монголию в конце декабря 2023 года.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Алексей Логвинович Оверчук выразил приверженность расширению и развитию традиционных отношений и сотрудничества между Монголией и Российской Федерацией. Кроме того, вице-премьер выразил готовность активизировать двустороннее сотрудничество в сфере энергетики, инфраструктуры, горнодобывающей промышленности, банковского дела и образования.

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