Президент Монголии Хурэлсух принял вице-премьера РФ в юрте

CentralAsia (MNG) - 6 февраля, Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Алексея Оверчука в почетной юрте.

Основанные на взаимном доверии отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией успешно развиваются. Об этом во вторник заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух на встрече с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком, находящимся с рабочим визитом в Улан-Баторе.

Хурэлсух подчеркнул важность активизации торгово-экономических связей между Монголией и Россией и обогащения их реальным содержанием.

Упомянув о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на 3-м Форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути», состоявшемся в октябре 2023 года в Пекине, монгольский лидер отметил, что Монголия и Россия договорились о снижении торговых пошлин и совместной реализации крупных строительных проектов и программ в инфраструктурной и энергетической сферах.

А. Оверчук, со своей стороны, указал, что российская сторона активно работает над претворением в жизнь договоренностей, достигнутых во время встречи лидеров России и Монголии, и над расширением сотрудничества в таких областях, как энергетика, инфраструктура, образование и гуманитарные связи.

Стороны выразили единое мнение, что мероприятия по случаю 75-летия образования монголо-российского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» и 85-летия победы в боях на реке Халхин-Гол внесут весомый вклад в укрепление дружбы между народами двух стран.

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