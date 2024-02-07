УБЖД пополнит подвижной состав локомотивами из России

CentralAsia (MNG) - Государственное монголо-российское акционерное общество (АО) «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) получит пять локомотивов из РФ для пополнения подвижного состава. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе предприятия.

«По итогам онлайн-совещания с заместителем министра транспорта РФ Дмитрием Зверевым принято решение о пополнении подвижного состава единственной государственной монголо-российской Улан-Баторской железной дороги. Пять локомотивов из РФ прибудут в Монголию в первом полугодии 2024 года», — рассказали в пресс-службе.

Это позволит увеличить объем грузоперевозок в стране. Всего в 2023 году всеми видами транспорта в Монголии было перевезено 105 млн тонн грузов. Более трети из них - 32,4 млн тонн - перевезла Улан-Баторская железная дорога. В октябре 2023 года межправительственная российско-монгольская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству приняла решение поставить УБЖД четыре грузовых тепловоза общей стоимостью 2 млрд рублей.

В 2024 году совместное АО отметит 75-летний юбилей. В его ознаменование обсуждается безвозмездная передача 60 служебных домов работникам и пенсионерам предприятия. Оно является крупнейшим работодателем Монголии с численностью 16 тыс. сотрудников.

источник: ТАСС

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