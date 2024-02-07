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10 типов почвенных монолитов, преобладающих в Монголии, помещены в музей

CentralAsia (MNG) -  В Музее естественной истории Монголии в Географо-геологическом зале Музея естественной истории размещены 10 типов почвенных монолитов, распространенных в Монголии.

Почвоведы из отдела почвоведения Института географии и геоэкологии изготовили монолиты размером 1 х 0,3 м из 10 типов почв, распространенных в Монголии, для выставки Музея естественной истории Монголии.

Почвенный монолит представляет собой реалистичное отображение эрозии почвы в природе и имеет образовательное и познавательное значение, так как реалистично показывает слоистость и морфологические особенности почвы в природных условиях.

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