Объявлены победители года вышивки «Королева водяного кролика»

CentralAsia (MNG) - Работы по вышивке, отправленные на выставку «Великолепное наследие – Монгольская вышивка», оценивали профессиональные судьи. В этом году судьи посчитали, что ни одна вышивка не может быть выбрана в качестве королевской вышивки.

Коврик из фетра «Огненный дракон» вышивальщицы Б.Ариунтуяа выбрано королевской вышивкой года Водяного Кролика. Этот шедевр имеет глубокий смысл цветов и символов, усовершенствованный и развитый с чуткостью профессионального художника.

Ариунтуяа получила диплом

Выставка «Великолепное наследие-Монгольская вышивка» организована в шестой раз общественной организацией «Мандчириин Наран» совместно с дворцом-музеем Богд-Хаана. Масштабы выставки расширяются, увеличивается количество профессиональных художников, работающих с собственными иллюстрациями. Об этом сообщает GOGO.

Выставка «Великолепное наследие-Монгольская вышивка» организована в шестой раз общественной организацией «Мандчирийн Наран» совместно с дворцом-музеем Богд-Хаана. Масштабы выставки расширяются, увеличивается количество профессиональных художников, работающих с собственными иллюстрациями.

В рамках закрытия выставки «Великолепное наследие-Монгольская вышивка» известные вышивальщицы поделились своим опытом, обучая общественность двойному стежку вышивки и монетному настольному вязанию.

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