Новый состав правительства Казахстана. Кто из министров сохранил места на своих должностях?

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев утверждает новый состав правительства Казахстана под руководством Олжаса Бектенова, фамилии министров опубликованы на сайте primeminister.kz.
Большинство министров остались из старого состава.
Сменились четыре министра:
- Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики вместо Алибека Куантырова;
- Мади Такиев стал министром финансов вместо Ерулана Жамаубаева;
- Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения вместо Ажар Гиният;
- Чингис Аринов назначен новым главой МЧС вместо Сырыма Шарипханова.
Члены правительства, которые остались при своих должностях:
- Первый заместитель премьер-министра – Роман Скляр;
- Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК – Мурат Нуртлеу;
- Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшыбаев;
- Заместитель премьер-министра – Тамара Дуйсенова;
- Заместитель премьер-министра – Серик Жумангарин;
- Министр обороны – Руслан Жаксылыков;
- Министр внутренних дел – Ержан Саденов;
- Министр юстиции – Азамат Ескараев;
- Министр энергетики – Алмасадам Саткалиев;
- Министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;
- Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;
- Министр просвещения – Гани Бейсембаев;
- Министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев;
- Министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;
- Министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов;
- Министр культуры и информации – Аида Балаева;
- Министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев;
- Министр транспорта – Марат Карабаев;
- Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;
- Министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев;
- Министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев.
На данный момент 26 членов правительства. Обновление — 16 %. Структура не поменялась. Вице-премьеров осталось шесть. Женщин осталось 16%.
5 февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства Казахстана. В этот день обязанности премьер-министра Казахстана были временно возложены на Романа Скляра. На следующий день президент разъяснил причины отставки правительства, заявив, что она направлена на придание нового импульса и удовлетворение общественных ожиданий. Кроме того, президент пообещал, что новое правительство будет использовать новые подходы.
6 февраля руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов возглавил правительство Казахстана. Его кандидатуру предложила партия Amanat, её поддержал президент, большинство фракций политических партий в мажилисе дали согласие на назначение. Олжас Бектенов сменил на этом посту Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года.