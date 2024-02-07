Новый состав правительства Казахстана. Кто из министров сохранил места на своих должностях?

здание правительства РК

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев утверждает новый состав правительства Казахстана под руководством Олжаса Бектенова, фамилии министров опубликованы на сайте primeminister.kz.

Большинство министров остались из старого состава.

Сменились четыре министра:

Нурлан Байбазаров назначен заместителем премьер-министра – министром национальной экономики вместо Алибека Куантырова;

Мади Такиев стал министром финансов вместо Ерулана Жамаубаева;

Акмарал Альназарова назначена министром здравоохранения вместо Ажар Гиният;

Чингис Аринов назначен новым главой МЧС вместо Сырыма Шарипханова.

Члены правительства, которые остались при своих должностях:

Первый заместитель премьер-министра – Роман Скляр;

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК – Мурат Нуртлеу;

Заместитель премьер-министра – руководитель аппарата правительства – Галымжан Койшыбаев;

Заместитель премьер-министра – Тамара Дуйсенова;

Заместитель премьер-министра – Серик Жумангарин;

Министр обороны – Руслан Жаксылыков;

Министр внутренних дел – Ержан Саденов;

Министр юстиции – Азамат Ескараев;

Министр энергетики – Алмасадам Саткалиев;

Министр сельского хозяйства – Айдарбек Сапаров;

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдат Мусин;

Министр просвещения – Гани Бейсембаев;

Министр экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев;

Министр науки и высшего образования – Саясат Нурбек;

Министр водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов;

Министр культуры и информации – Аида Балаева;

Министр туризма и спорта – Ермек Маржикпаев;

Министр транспорта – Марат Карабаев;

Министр труда и социальной защиты населения – Светлана Жакупова;

Министр промышленности и строительства – Канат Шарлапаев;

Министр торговли и интеграции – Арман Шаккалиев.

На данный момент 26 членов правительства. Обновление — 16 %. Структура не поменялась. Вице-премьеров осталось шесть. Женщин осталось 16%.

5 февраля президент Касым-Жомарт Токаев принял решение об отставке правительства Казахстана. В этот день обязанности премьер-министра Казахстана были временно возложены на Романа Скляра. На следующий день президент разъяснил причины отставки правительства, заявив, что она направлена на придание нового импульса и удовлетворение общественных ожиданий. Кроме того, президент пообещал, что новое правительство будет использовать новые подходы.

6 февраля руководитель Администрации президента РК Олжас Бектенов возглавил правительство Казахстана. Его кандидатуру предложила партия Amanat, её поддержал президент, большинство фракций политических партий в мажилисе дали согласие на назначение. Олжас Бектенов сменил на этом посту Алихана Смаилова, который возглавлял кабмин с января 2022 года.

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