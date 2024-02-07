Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при крушении вертолета

Себастьян Пиньера

CentralAsia (CA) - Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб при падении вертолета в озеро Ранко в регионе Лос-Риос на юге страны, пишут La Nacion и BioBioChile.

Как пишет BioBioChile, на борту Robinson R66 находились четыре человека: сам Пиньера и его родственники. После крушения пассажирам удалось добраться до берега, однако бывший президент, который управлял вертолетом, утонул, поскольку не смог расстегнуть ремень безопасности. Спасатели нашли его тело на глубине около 40 метров.

Причины произошедшего пока неизвестны. Как пишет BioBioChile, вертолет потерпел крушение спустя несколько минут после взлета. Уточняется, что в это время шел дождь.

Как пишет The New York Times, 74-летний Себастьян Пиньера, бывший президент Чили, который помог укрепить молодую демократию страны после того, как стал ее первым консервативным лидером со времен военной диктатуры.

Пиньера был бизнесменом-миллиардером и инвестором, который два срока занимал пост президента Чили: с 2010 по 2014 год и с 2018 по 2022 год.

Консерватор Пиньера провозгласил политику поддержки бизнеса, которая помогла ускорить экономический рост и сделать 19-миллионную страну, по его словам, «настоящим оазисом» в Латинской Америке.

Но он также столкнулся с огромными протестами со стороны жителей, которые заявили, что его правительство не обращает внимания на бедных (Чили является одной из самых экономически неравноправных стран в мире), и оба раза он покидал свой пост с низким рейтингом одобрения.

«Президент Пиньера, со своей точки зрения, способствовал заключению широких соглашений на благо нации. Он был демократом с самого начала и искренне стремился к тому, что, по его мнению, было лучше для страны», — заявил президент Чили Габриэль Борич в телеобращении во вторник.

Президент Борич объявил трехдневный национальный траур.

Возможно, самым значительным наследием Пиньеры стала помощь чилийскому консервативному движению прийти к власти впервые после окончания жестокой военной диктатуры в Чили под руководством генерала Аугусто Пиночета в 1990 году.

По словам профессор политологии Чилийского университета Роберта Фанка, после 20 лет правления левых после диктатуры его первые выборы в 2010 году показали, что демократия в Чили сильна и здорова.

«Он сделал это практически самостоятельно», — сказал Фанк. «Он подтолкнул стороны к праву участвовать и принять правила игры в то время, когда они не были в этом убеждены».

У Пиньеры остались жена Сесилия Морель, на которой он женился в 1973 году, и четверо детей.

Пиньера заработал свое первое состояние, введя кредитные карты в Чили во время диктатуры в начале 1980-х годов. Позже он использовал эти средства для инвестиций в широкий спектр компаний, в том числе в сфере недвижимости, банковского дела, энергетики и горнодобывающей промышленности. Он владел телекомпанией, а также крупными акциями авиакомпании и профессионального футбольного клуба.

Затем он использовал свое богатство, чтобы заняться политикой, сначала в качестве сенатора, а затем в качестве президента.

Пиньера провел Чили через некоторые из самых трудных моментов за последние годы. Через несколько недель после его избрания в 2010 году мощное землетрясение и цунами унесли жизни 525 человек в стране и привели к перемещению еще 1,5 миллиона человек.

Позже в том же году Пиньера сделал ставку на свое президентство, спасая 33 шахтера, оказавшихся в ловушке почти на полмили под землей. Тщательно продуманный план его правительства — просверлить узкую дыру и спустить изготовленную на заказ капсулу — увенчался успехом, и Пиньера обнял и отпраздновал вместе с мужчинами, когда они были подняты на свободу одного за другим после 68 дней под землей.

Во время своего второго срока Пиньера курировал получившую широкую оценку реакцию своего правительства на пандемию, поскольку он получил большой запас вакцин из Китая и развернул эффективную программу вакцинации.

Его правительство также столкнулось с массовыми протестами в 2019 году, которые начались из-за небольшого повышения стоимости проезда в метро, но в конечном итоге переросли в широкие жалобы на неравенство.

Пиньера использовал армию для подавления протестов, а в более поздних столкновениях между полицией и демонстрантами более 30 мирных жителей погибли, а еще 460 человек ослепли или получили серьезные травмы глаз от резиновых пуль.

В конце концов, Пиньера согласился с требованиями провести национальный референдум по вопросу об отмене Конституции Чили, корни которой уходят корнями в диктатуру. Чилийцы подавляющим большинством голосов проголосовали за проект новой хартии, но в декабре прошлого года, после четырех лет и двух неудачных конституционных плебисцитов, нация решила пока жить с нынешним текстом .

Пиньера был эффективным и квалифицированным менеджером, который в целом контролировал широкое улучшение качества жизни чилийцев, сказал Функ, но он также часто терпел неудачи как политик и коммуникатор, особенно в понимании проблем бедных слоев населения.

«Он управлял с помощью электронной таблицы Excel», — сказал Фанк. «Он сказал, что у нас все хорошо в этом боксе, в этом боксе. Но его неудача заключалась в том, что он не понимал скрытой за этим политики, разочарования людей и того, как его правительство на самом деле будет раздражать людей».

Пиньера также столкнулся со скандалами. Он ненадолго скрывался в 1980-х годах, когда власти пытались арестовать его в рамках расследования мошенничества в банке, которым он помогал руководить. Он никогда не был осужден.

Когда он перешел из бизнеса в политику, его критиковали за конфликт интересов между его инвестициями и его должностями на государственной должности.

Став президентом, он в конечном итоге был вынужден передать свои активы под управление слепых трастов. Однако позже выяснилось, что он перевел большую часть своего состояния в налоговые убежища в Люксембурге и Британских Виргинских островах, рассказал Серхио Хара, автор книги о чилийских бизнес-лидерах, в том числе о Пиньере.

«Он был ненасытным и разнообразным инвестором, владевшим миноритарными акциями более чем в 100 компаниях. Это позволило ему построить одно из величайших состояний Чили», — сказал Хара.