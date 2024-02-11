Черные дыры или галактики — что появилось раньше?

// Roberto Molar Candanosa/Johns Hopkins University

CentralAsia (CA) - Черные дыры не только существовали на заре времен, но и порождали новые звезды и ускоряли формирование галактик, свидетельствует новый анализ данных космического телескопа «Джеймс Уэбба».

Как говорится в журнале Astrophysical Journal Letters, полученные данные перевернули теорию о том, как черные дыры формируют космос, опровергнув классическое представление о том, что они образовались после появления первых звезд и галактик. Напротив, черные дыры могли резко ускорить рождение новых звезд в первые 50 млн лет существования Вселенной — мимолетный период в ее 13,8 млрд лет.

На иллюстрации магнитное поле, создаваемое сверхмассивной черной дырой в ранней Вселенной, демонстрирующая турбулентные потоки плазмы, которые помогают превращать близлежащие газовые облака в звезды. Новые данные свидетельствуют о том, что этот процесс может быть ответственен за ускоренное звездообразование в первые 50 миллионов лет существования Вселенной.

«Мы знаем, что эти чудовищные черные дыры существуют в центре галактик вблизи нашего Млечного Пути, но теперь большой сюрприз заключается в том, что они присутствовали и в начале Вселенной и были почти как строительные блоки или семена для ранних галактик.

Они действительно усилили все, как гигантские усилители звездообразования, что полностью перевернуло наше представление о том, что было возможно раньше — настолько, что это может полностью перевернуть наше понимание того, как формируются галактики», - сказал профессор физики и астрономии в Университете Джонса Хопкинса и в Институте астрофизики в Париже, Университет Сорбонны, Джозеф Силк.

По его словам, далекие галактики из самой ранней Вселенной, наблюдаемые с помощью телескопа Уэбба, выглядят гораздо ярче, чем предсказывали ученые, и обнаруживают необычно большое количество молодых звезд и сверхмассивных черных дыр.

Согласно общепринятому мнению, черные дыры образуются после коллапса сверхмассивных звезд, а галактики — после того, как первые звезды осветили темную раннюю Вселенную. Но анализ, проведенный командой Силка, предполагает, что черные дыры и галактики сосуществовали и влияли на судьбу друг друга в течение первых 100 миллионов лет. Если бы вся история Вселенной была 12-месячным календарем, то эти годы были бы похожи на первые дни января, говорит Силк.

«Мы утверждаем, что излияния черных дыр раздробили газовые облака, превратив их в звезды и значительно ускорив темпы звездообразования», - говорит Силк. «В противном случае очень трудно понять, откуда взялись эти яркие галактики, ведь в ранней Вселенной они обычно меньше. С какой стати они должны так быстро образовывать звезды?»

Черные дыры — это области в космосе, где гравитация настолько сильна, что ничто не может избежать ее притяжения, даже свет. По словам Силка, из-за этой силы они генерируют мощные магнитные поля, которые вызывают сильные бури, выбрасывают турбулентную плазму и в конечном итоге действуют как огромные ускорители частиц. По его словам, именно поэтому детекторы «Уэбба» заметили больше черных дыр и ярких галактик, чем предполагали ученые.

«Мы не можем разглядеть эти сильные ветры или струи далеко-далеко, но мы знаем, что они должны присутствовать, потому что видим много черных дыр на ранних этапах развития Вселенной», - объяснил Силк. «Эти огромные ветры, исходящие от черных дыр, сминают близлежащие газовые облака и превращают их в звезды. Это и есть то недостающее звено, которое объясняет, почему первые галактики гораздо ярче, чем мы ожидали».

Команда Силка предсказывает, что молодая Вселенная состояла из двух фаз. На первом этапе высокоскоростные потоки из черных дыр ускоряли звездообразование, а затем, на втором этапе, потоки замедлились. Через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва газовые облака разрушились из-за магнитных бурь сверхмассивных черных дыр, и новые звезды стали рождаться со скоростью, намного превышающей ту, что наблюдалась миллиарды лет спустя в обычных галактиках, говорит Силк. По его словам, создание звезд замедлилось, потому что эти мощные потоки перешли в состояние сохранения энергии, уменьшив количество газа, доступного для формирования звезд в галактиках.

«Мы думали, что вначале галактики формировались, когда гигантское газовое облако разрушалось», - пояснил Силк. «Большой сюрприз заключается в том, что в центре этого облака было семя - большая черная дыра, которая помогла быстро превратить внутреннюю часть облака в звезды со скоростью, намного большей, чем мы ожидали. Поэтому первые галактики невероятно яркие».

Команда рассчитывает, что будущие наблюдения телескопа Webb с более точным подсчетом звезд и сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной помогут подтвердить их расчеты. Силк надеется, что эти наблюдения также помогут ученым собрать воедино больше ключей к разгадке эволюции Вселенной.

«Главный вопрос — какими были наши истоки? Солнце — это одна звезда из 100 млрд в галактике Млечный Путь, а в центре находится массивная черная дыра. Какая между ними связь?» - сказал он. «Через год у нас будет гораздо больше данных, и на многие наши вопросы начнут появляться ответы».