В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы
- Азия и мир, политика
- 11:40, 07 февраля 2024
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В Азербайджане 7 февраля началось голосование на внеочередных президентских выборах. Об этом объявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает Trend.az.
Голосование на основной части избирательных участков страны проходит с 08:00 до 19:00.
Число избирателей в Азербайджане составляет 6,334 млн человек, они смогут проголосовать на 6,2 тыс. участках.
ЦИК Азербайджана зарегистрировала семь кандидатов на пост президента:
- Кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев;
- Независимый кандидат Захид Орудж;
- Кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев;
- Кандидат в президенты от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа;
- Кандидат в президенты от партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев;
- Кандидат в президенты от партии «Народный фронт единого Азербайджана» Гудрат Гасангулиев;
- Независимый кандидат Фуад Алиев.
Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.
Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Ильхам Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,51%.
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