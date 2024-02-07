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В Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Азербайджане 7 февраля началось голосование на внеочередных президентских выборах. Об этом объявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, сообщает Trend.az.

Голосование на основной части избирательных участков страны проходит с 08:00 до 19:00.

Число избирателей в Азербайджане составляет 6,334 млн человек, они смогут проголосовать на 6,2 тыс. участках.

ЦИК Азербайджана зарегистрировала семь кандидатов на пост президента:

  • Кандидат в президенты от правящей партии «Ени Азербайджан» Ильхам Алиев;
  • Независимый кандидат Захид Орудж;
  • Кандидат в президенты от партии «Национальный фронт» Рази Нуруллаев;
  • Кандидат в президенты от партии «Великое созидание» Фазиль Мустафа;
  • Кандидат в президенты от партии «Великий Азербайджан» Эльшад Мусаев;
  • Кандидат в президенты от партии «Народный фронт единого Азербайджана» Гудрат Гасангулиев;
  • Независимый кандидат Фуад Алиев.

Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.

Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Ильхам Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,51%.

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