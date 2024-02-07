В Украине появятся Силы беспилотных систем. Зеленский подписал указ

- Азия и мир, политика
- 12:02, 07 февраля 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский создал Силы беспилотных систем как отдельный род войск. Указ об этом опубликован на сайте президента.
«В целях наращивания способностей Вооруженных сил Украины относительно использования беспилотных и роботизированных воздушных, морских и наземных систем, обеспечения готовности к применению таких систем по назначению постановляю:
1. Кабинету министров Украины с привлечением Генерального штаба Вооруженных сил Украины проработать вопрос о создании в структуре Вооруженных сил Украины Сил беспилотных систем как отдельного рода сил и по результатам обработки внести соответствующие предложения для повторного рассмотрения Совета национальной безопасности и обороны Украины.
2. Настоящий указ вступает в силу дня опубликования», - сказано в тексте документа.