Ильхам Алиев вместе с семьей проголосовал на выборах президента Азербайджана на участке в Карабахе. Видео

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев приехал в город Ханкенди в Карабахе, где проголосовал на местном избирательном участке №14 избирательного округа №122 на внеочередных выборах главы государства. Об этом сообщило агентство АзерТАдж.

Сообщается, что Алиев прибыл на избирательный участок с женой и другими членами семьи.

Традиционно Алиев голосовал на избирательном участке в школе №6 в Баку. Однако в этот раз он символически выбрал для этого Ханкенди (армянское название Степанакерт, использовалось во время существования непризнанной Нагорно-Карабахской республики). 15 октября прошлого года Алиев поднял государственный флаг Азербайджана в этом городе, что символизировало полное восстановление контроля Баку над Карабахом.

Главная особенность проходящих в среду выборов президента Азербайджана в том, что впервые они организованы на всей территории республики, включая Карабах.

7 февраля в Азербайджане проходят внеочередные президентские выборы, которые впервые проводятся на всей территории страны. Голосование завершится в 19:00.

На пост главы государства претендуют 7 кандидатов, в том числе действующий президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана избирается на 7 лет.