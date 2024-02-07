Зубной протез Черчилля продан на аукционе за $22 тысяч

CentralAsia (CA) - Зубной протез с золотым креплением, принадлежавший бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю, продан на аукционе за £18 тыс. ($22,6 тыс.). Об этом сообщает Sky News со ссылкой на аукционный дом The Cotswold Auction Company.

Торги прошли 6 февраля в городе Челтнем (графство Глостершир) на западе Англии. Изначально лот оценивался в £8 тыс. ($10 тыс.). Информация о покупателе не раскрывается.

Как уточняет канал, Уинстон Черчилль большую часть своей жизни страдал от проблем с зубами и потерял несколько в возрасте 20 лет. Утверждается, что для него было изготовлено до четырех комплектов зубных протезов, и он всегда носил с собой сразу два, а один был похоронен вместе с ним.

Выставленный на аукцион комплект изготовили, когда политику было 65 лет. Считается, что именно с этим протезом он произнес знаменитую речь 4 июня 1940 года «Мы будем сражаться на пляжах». Это было второе выступление Черчилля в Палате общин с момента вступления Великобритании во Вторую мировую войну.

Директор аукционного дома Лиз Пул сказала, что это был один из самых странных лотов, которые ей приходилось продавать. Помимо протеза на аукцион выставили радиомикрофон, с помощью которого Уинстон Черчилль объявил об окончании Второй мировой войны. Лот обошелся в £11,5 тыс. (почти $14,5 тыс.).