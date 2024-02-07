На Казахстан надвигается циклон, скорость ветра усилится до 100 км в час. В «Казгидромете» прокомментировали видео

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CentralAsia (KZ) - В соцсетях появилось видео, в котором рассказывают о циклоне, который якобы зарождается на территории Казахстана. По словам автора видео, к вечеру пятницы, 9 февраля, скорость ветра усилится до 100 километров в час.

В «Казгидромете» сообщили, что данное видео имеет ряд неточностей.

«Циклон, о котором идет речь в ролике, зарождается не на территории Казахстана, а сместился на нашу республику из районов Скандинавии и с 7 февраля будет охватывать большую часть территории страны. Касательно силы ветра, то в данном видео даны показания в 100 километров в час, в пересчете на метры в секунду это 27-28 метров в секунду», - сообщили синоптики.

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