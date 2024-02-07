В Казахстане ожидается понижение температуры до -20 градусов

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 8-10 февраля под влиянием атмосферных фронтов, связанных с очередным атлантическим циклоном, ожидается облачная и ветреная погода, сообщает «Казгидромет».

По информации синоптиков, порывы ветра на севере будут достигать 23-28, временами 30 м/с, пройдут осадки в виде дождя и снега, в северных регионах прогнозируется сильный снег, метели.

Циклон принесет также кратковременное потепление, которое сменится резким похолодание. На западе и северо-западе страны к 10 февраля ночью температура понизится до -12-20 градусов. На остальной территории республики резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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