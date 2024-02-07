Турецкая Baykar начала строительство завода по производству БПЛА в Украине

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CentralAsia (CA) - Турецкая оборонная компания Baykar начала строительство завода по производству беспилотников на территории Украины. На нем будет работать около 500 человек, предприятие будет производить БПЛА моделей Bayraktar TB2 и TB3, сообщил Reuters гендиректор Baykar Халук Байрактар в кулуарах Всемирной выставки вооружений в Эр-Рияде.

Байрактар заявил, что строительство завода планируют закончить через 12 месяцев. По его словам, предприятие в год должно будет производить 120 беспилотников. На вопрос, как будет решена проблема безопасности завода с учетом продолжающегося вооруженного конфликта, Байрактар ответил, что планам компании построить предприятие ничто не помешает.

В компании заявили, что подписали соглашения об экспорте беспилотников TB2 с 30 странами. Среди импортеров БПЛА — Украина, Эфиопия, Ливия и Азербайджан, сообщает агентство со ссылкой на данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI).

В июле 2023 года Турция и Украина подписали меморандум о развитии совместного производства беспилотников. Халук Байрактар говорил, что рассчитывает начать производить Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci на территории Украины в 2025 году. Турецкий производитель вложит в завод $100 млн.

2 октября Байрактар заявил, что рассматривает вопрос о передаче Украине модернизированных беспилотников Bayraktar Akincі, которые считаются самыми передовыми дронами этого производителя. Он уточнил, что для производства в Украине того или иного типа БПЛА нужно получить разрешение от правительства Турции.