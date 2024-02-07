Соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо активно и целеустремлённо, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Созданное недавно Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит, констатировал президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

По его словам, в скором времени страну ожидает засуха, а аграрная сфера нуждается в масштабном реформировании. Повышать производительность необходимо за счёт внедрения новых технологий, рационального использования земли и других ресурсов, а также повышения эффективности льгот и субсидий.

«Устойчивое развитие агропромышленного комплекса напрямую зависит от доступности водных ресурсов. В прошлом году фермеры Жамбылской области в полной мере ощутили остроту проблемы нехватки поливной воды. Ожидается, что нынешний год тоже будет засушливым. Созданное специально Министерство водных ресурсов и ирригации пока ожидаемых результатов не приносит. Тем временем соседние государства к решению проблемы дефицита воды подходят гораздо более активно и целеустремленно. У нас же только недавно была принята Концепция развития системы управления водными ресурсами. Обсуждение документа сильно затянулось. При этом в стране только 13% орошаемых земель охвачены технологиями водосбережения», - сказал президент.

По его словам, в зоне повышенного риска – поливные земли Туркестанской и Кызылординской областей. Но и там власти проводят слабую работу по сокращению посевов влагоемких культур, переходу на засухоустойчивые сельхозкультуры и внедрению водосберегающих технологий.

«Прежде всего следует широко внедрять водосберегающие технологии. Предстоит осуществить общестрановую кампанию внедрения культуры водопотребления – вода у нас расходуется как попало. Не стесняясь, нужно изучать опыт и практику соседних государств. Обеспечение страны водой – крайне важная задача, вопрос национальной безопасности», - подчеркнул президент.

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