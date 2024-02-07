Новый взгляд на второй закон термодинамики. Как вселенная самоорганизуется, порождая жизнь, сознание и сложность космоса, - Republic

CentralAsia (CA) - В издательстве «ЛЕД» выходит книга «Романтика реальности. Как вселенная самоорганизуется, порождая жизнь, сознание и сложность космоса». Веками ответ на вопрос «Почему мы существуем?» занимал философов и религиозных деятелей, но сегодня, на заре XXI века, в эту дискуссию серьезно врывается наука. В этой книге нейробиолог Бобби Азарян объясняет, как выглядит современный научный взгляд на реальность — и исследует долгоиграющие последствия, пишет Republic.

Азарян показывает, почему традиционные представления об эволюции вселенной сегодня начинают изменяться — и какие факты подталкивают ученых искать новую парадигму, объясняющую мир вокруг нас. Карл Саган однажды сказал, что «мы — способ космоса познать себя». «Романтика реальности» показывает, что это поэтическое утверждение на самом деле опирается на научную основу и дает нам новый способ познания космоса — и ничего сверхъестественного не требуется. Тысячью различных путей через многообразие наук, концепций и теорий автор показывает нам, как Вселенная самоорганизуется в систему, создает все более сложные структуры — и движется от хаоса к осмысленности.

Есть вещи, о которых Дарвин не мог знать. Одна из них — самоорганизация в сложных динамических системах. Если новая наука о поведении сложных систем достигнет успеха, она соединит прочными узами самоорганизацию и отбор. Это будет физика биологии.

Многие считают, что жизнь незначительна в масштабе космоса, ведь она занимает такую маленькую область Вселенной — Вселенной, которая кажется враждебной и неприветливой по отношению к жизни. Однако оба этих эпитета — признаки близорукости. Если объединяющая теория реальности, представленная в этой книге, верна, то она предполагает, что жизнь неизбежно распространится по всему космосу и будет господствовать во Вселенной примерно так же, как жизнь господствует сегодня на планете Земля.

Мы будем исходить из идеи о том, что жизнь продолжается не вопреки экзистенциальным вызовам, которые ставит перед ней Вселенная, а благодаря им. Принцип Поппера «проблемы порождают прогресс» объясняет, почему жизнь естественным образом становится более сложной и сильной в результате эволюции. Проще говоря, экзистенциальные вызовы вынуждают жизнь постоянно искать решения для выживания. Эти решения, которые мы называем адаптациями, представляют собой постепенные улучшения в строении живых организмов.

Перед жизнью стоит вечная проблема — оставаться вдали от термодинамического равновесия, и она достигает этой цели, получая информацию о том, как выживать в окружающей среде. Как приобретается эта адаптивная информация? В результате слепой изменчивости и естественного отбора, которые служат формой обучения методом проб и ошибок, как ясно показывают эволюционная эпистемология и универсальный дарвинизм. Таким образом, рост знаний является одновременно дарвиновским и термодинамическим процессом. Давайте проясним эту связь, кратко изложив физическую историю в том виде, в каком она рассказывалась до сих пор. Это приведет нас к новой натурфилософии, объясняющей существование жизни в терминах эволюции и эмерджентности.

Новый взгляд на второй закон термодинамики

С термодинамической точки зрения, функция биологической жизни заключается в обеспечении каналов потока энергии для планеты, находящейся в состоянии химического напряжения, поскольку таким образом жизнь способствует производству энтропии. Мы называем эти каналы потока энергии организмами, и они бывают самых разных типов или видов. Поскольку приток солнечной энергии постоянно выводит планету из равновесия, максимизация энтропии требует, чтобы эти каналы потока энергии сохранялись и в будущем. С этой точки зрения биологическая эволюция — это процесс, который создает и поддерживает каналы потока энергии, облегчающие рассеивание свободной энергии планеты. Чтобы выполнять свою термодинамическую функцию, жизнь должна получать информацию, уменьшающую неопределенность среды, поэтому адаптация — это процесс статистического моделирования, эквивалентный байесовскому выводу. По мере того, как жизнь развивается, учится и обновляет «убеждения» своей модели о среде, делая их все более точными, она сводит к минимуму свое незнание относительно всех возможных способов, которыми окружающий мир может ее удивить. Наука — это лишь продолжение нашей имманентной потребности прогнозировать Вселенную с целью не выбыть из игры существования.

По мере того, как эволюция протекает таким образом, природа создает множество разнообразных адаптивных систем, моделирующих окружающий мир в попытке избежать равновесия. Поскольку возникновение все более сложной среды неизбежно, так же неизбежно и появление все более разумных видов. Это подводит нас к космическому выводу, во многом противоположному первоначальной интерпретации второго закона термодинамики. Чтобы избежать путаницы, нам, пожалуй, стоит последовать совету Стюарта Кауфмана и просто назвать это четвертым законом термодинамики. Если говорить простыми словами, четвертый закон означает следующее: Вселенная, которая максимизирует энтропию или минимизирует свободную энергию с максимально возможной скоростью, будет эволюционировать в направлении все более сложного, организованного, живого и разумного состояния. Почему? Потому что вычисления, которые приходится выполнять жизни, чтобы продолжать существовать, рассеивают свободную энергию эффективнее, чем любой другой естественный процесс. Висснер-Гросс называет движущую силу этого организующего процесса причинной энтропийной силой, и она связывает воедино эволюцию и второй закон термодинамики.

Суть этой идеи довольно легко подытожить. Становясь более разнообразной и сложной в процессе эволюции, жизнь максимизирует количество ниш, которые она может использовать, что оптимизирует ее способность извлекать энергию и избегать энтропийного распада. Стремясь сохранить будущую свободу действий, адаптивная сложность приобретает все больше возможностей, а значит, может реагировать на более широкое разнообразие вызовов. В результате жизнь становится все более искусной в манипулировании материей и энергией такими способами, которые в конечном счете позволят ей стать космической силой с беспрецедентным причинным влиянием. Новый космический нарратив, возникающий из этих открытий, раскрывает перед нами Вселенную, которая становится все более разумной благодаря расширению жизни без каких-либо признаков замедления.

Многие полагают, что этот процесс неустойчив, что его бесконечное продолжение противоречило бы всемогущему второму закону, нарушая предположение о тепловой смерти, но мы увидим, что оно и является не более чем предположением. Теория тепловой смерти, также известная как Большое замерзание, понемногу оспаривается все большим числом ведущих физиков. Как объясняет Пол Дэвис — физик, ставший исследователем происхождения жизни:

«Теперь мы видим, Как Вселенная способна увеличивать организацию и энтропию одновременно. Оптимистическая и пессимистическая стрелы времени могут сосуществовать — Вселенная может демонстрировать созидательный однонаправленный прогресс, даже несмотря на действие второго закона».

Но это утверждение недостаточно убедительно. Казалось бы, неограниченный рост организованной сложности может происходить только спонтанно во Вселенной, которая в общем и целом становится все более неупорядоченной. Это одно из фундаментальных открытий интегрированного эволюционного синтеза, и такую истину не удалось бы установить без размышлений об эволюции с термодинамической и информационной точек зрения, как предположил Шрёдингер. В этой главе станет ясно, почему тенденция к неупорядоченности является фактором отбора для самоорганизующихся систем. На первый взгляд это может показаться сложным, но история и здесь на удивление проста: второй закон делает самоорганизующиеся системы все более стабильными за счет отбора наиболее синергетических структурных состояний.

Одна связная космическая история

Догматичный редукционист, который, подобно религиозному идеологу, боится перемен и стремится сохранить статус-кво, может утешиться тем фактом, что это радикальное расширение эволюционной теории на самом деле не такое уж новое и радикальное. Прошлые попытки достичь этой цели за многие десятилетия породили солидный объем эмпирических и теоретических данных, и именно этот корпус рецензированных исследований лег в основу нынешнего подхода. Более того, мы можем считать прогрессивные попытки создания единой теории систем — кибернетики, общей теории систем, эволюционной эпистемологии, универсального дарвинизма и науки о поведении сложных систем — поразительной демонстрацией того эволюционного процесса, который все они пытаются объяснить. Парадигмы возникают и эволюционируют точно так же, как организмы и культуры. Таким образом, интегрированный эволюционный синтез — объединяющая теория реальности, развиваемая на протяжении всей этой книги, — предсказывает свое собственное появление. В механистическом смысле космической эволюции было суждено породить теорию космической эволюции. Хотя она восходит как минимум к знаменитому современнику Дарвина Герберту Спенсеру, эволюционное мировоззрение стало серьезной философской позицией благодаря Карлу Попперу.

Поппер понимал, что этот научный метод — просто новый взгляд на то, чем природа занимается уже миллиарды лет: проверка гипотез — это реализация алгоритма, впервые открытого эволюцией, хотя позже он был кооптирован разумными существами, порожденными этим механизмом. Его по-разному называют в зависимости от области применения: метод предположения и опровержения (наука), метод проб и ошибок (обучение), изменчивость и отбор (адаптация), метод перебора (искусственный интеллект), но все они связаны с одним и тем же общим алгоритмом, который, применяясь итеративно [т. е. многократно], осуществляет байесовский вывод.

Определить алгоритм, управляющий космической эволюцией и генерацией знаний, — это только полдела. Смысл подлинной «теории всего» не в том, чтобы заявить: «Мы обнаружили главный механизм — тайна жизни разгадана!» Помните, что наша цель — не редуцировать, но разъяснить, а изменчивость и отбор — это лишь процедура преодоления проблем, с помощью которой адаптивная сложность находит решения задач выживания и записывает их в память. Хотя это общий алгоритм, действующий в случае любой функциональной структуры в природе, это все же только процедура. Мы столько говорим о нем только потому, что это механизм, генерирующий знание. Но почему мы столько говорим о знании?

Знание интересно нам, потому что именно оно позволяет физическим системам воспринимать мир и генерировать модели деятельности, которым присущи смысл и ощущения, тем самым преобразуя неживые составляющие Вселенной в целеустремленные единицы. Это не просто метафора: когда неодушевленная материя приобретает способность ощущать реальность, организуясь в адаптивную сложность, материя становится «живой» — ее одушевляет обработка информации, управляющая поведением, которое мы называем агентностью.

Но если мы сосредоточимся исключительно на отдельных организмах или лучше всего известной нам сложной адаптивной системе, то есть на самих себе, не думая о более масштабном космическом процессе, то мы останемся слепы к общей картине. Непрерывный рост знаний беспредельно завораживает, потому что он, по-видимому, неизбежно ведет к образованию Вселенной, которая самоорганизуется во все более интеллектуального вычислительного агента, и конца этому не видно. Является ли конечным результатом этого процесса космический разум, который со временем становится все более могущественным? Космос создал головоломку, которую самосознающим системам предстоит решить. Этот вопрос, на который мы пытаемся найти ответ прямо сейчас, о том, как долго может длиться жизнь во Вселенной, подчиняющейся второму закону термодинамики, является одновременно и проблемой, и решением. Иными словами, именно наше осознание надвигающейся гибели побуждает нас избегать такого исхода. Таким образом, проблемы толкают прогресс вперед.