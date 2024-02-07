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В Туркменистане из-за гриппа умерли 33 ребенка. Большинство имели врожденные заболевания

CentralAsia (TM) -  Из-за эпидемии гриппа в Туркменистане умерли 33 ребенка, большинство имели врожденные заболевания сердца и дыхательных путей. Об этом сообщалось на собраниях главврачей, которые с 15 по 20 января прошли в велаятских управлениях здравоохранения, передают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

Наибольшее число заболевших составляли дети 5-7 лет. Сейчас эпидемия гриппа пошла на убыль. До этого мест в больницах не хватало. Был введен запрет на размещение в городских больницах больных из этарпов. В отделениях реанимации и терапии больниц делали пластиковые перегородки и там размещали больных гриппом.

На встречах с руководителями медучреждений отмечалось, что эпидемия выявила нехватку медикаментов и медоборудования. Дефицит удалось покрыть благодаря помощи из Узбекистана, который прислал большую партию лекарств.

Исходя из полученного опыта принято решение в каждом отделении больниц организовать по 1-2 кабинета, оснащенных современным реанимационным оборудованием.

Ранее, в декабре и начале января в Ашхабаде и регионах отмечалась высокая заболеваемость гриппом. В столице были переполнены больницы, людей отправляли на домашнее лечение. Однако многие и так предпочитали лечиться на дому, что приводило к большему распространению инфекции.

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