В Казахстане в 12 областях из-за непогоды закрыли дороги
Иллюстративное фото
CentralAsia (KZ) - В казахстане по состоянию на 15:00 часов 7 февраля, в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».
- Акмолинская область – 12 участков
- Актюбинская область – 13 участков
- Атырауская область – 2 участка
- Жамбылская область – 1 участок
- Жетысуская область – 1 участок
- Западно-Казахстанская область – 7 участков
- Карагандинская область – 11 участков
- Костанайская область – 8 участков
- Кызылординская область – 1 участок
- Павлодарская область – 3 участка
- Северо-Казахстанская область – 4 участка
- Улытауская область – 3 участка.
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