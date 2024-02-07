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В Казахстане в 12 областях из-за непогоды закрыли дороги
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  В казахстане по состоянию на 15:00 часов 7 февраля, в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

  • Акмолинская область – 12 участков
  • Актюбинская область – 13 участков
  • Атырауская область – 2 участка
  • Жамбылская область – 1 участок
  • Жетысуская область – 1 участок
  • Западно-Казахстанская область – 7 участков
  • Карагандинская область – 11 участков
  • Костанайская область – 8 участков
  • Кызылординская область – 1 участок
  • Павлодарская область – 3 участка
  • Северо-Казахстанская область – 4 участка
  • Улытауская область – 3 участка.
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