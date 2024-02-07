В Казахстане в 12 областях из-за непогоды закрыли дороги

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CentralAsia (KZ) - В казахстане по состоянию на 15:00 часов 7 февраля, в связи с ухудшением погодных условий ввели ограничение движения для всех видов автотранспортных средств на 66 участках автодорог республиканского значения в 12 областях, сообщает пресс-служба АО «НК «КазАвтоЖол».

Акмолинская область – 12 участков

Актюбинская область – 13 участков

Атырауская область – 2 участка

Жамбылская область – 1 участок

Жетысуская область – 1 участок

Западно-Казахстанская область – 7 участков

Карагандинская область – 11 участков

Костанайская область – 8 участков

Кызылординская область – 1 участок

Павлодарская область – 3 участка

Северо-Казахстанская область – 4 участка

Улытауская область – 3 участка.

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