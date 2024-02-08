Подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Монголией и Германией

CentralAsia (MNG) - Германия стала первой европейской страной, установившей стратегическое партнерство с Монголией.

Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Монголией и Федеративной Республикой Германия.

1. По приглашению Хурэлсух Ухнаа Президента Монголии с 7 по 8 февраля 2024 года Монголию с государственным визитом посетил Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер.

В ходе государственного визита Монголия и Федеративная Республика Германия (далее: стороны) приветствовали поступательное развитие двусторонних отношений и сотрудничества, основанных на почти 100-летней дружбе между народами Монголии и Германии, а также 50-ти лет процветающих дипломатических отношений, в рамках Совместной декларации от 19 сентября 1995 г. об основополагающих принципах отношений между Монголией и Федеративной Республикой Германия и Совместной декларации от 5 сентября 2008 г. о всеобъемлющем партнерстве между Монголией и Федеративной Республикой Германия. Германия.

Обе стороны также подчеркнули крупные достижения в результате их сотрудничества в области политики, безопасности, демократического управления, обороны, экономики, торговли, окружающей среды, культуры, образования, науки, сотрудничества в целях развития и гражданского общества, а также в гуманитарном секторе в соответствии с Повесткой дня на период до 2030 года.

2. Обе стороны решили поднять свое сотрудничество до уровня стратегического партнерства, основанного на общих ценностях демократии, прав человека, свободы и верховенства закона, а также на принципах рыночной экономики, одновременно консолидируя мирную, открытую, независимую и многокомпонентную внешнюю политику Монголии, включая ее политику «третьего соседа», а также глобальные обязательства и давние усилия Германии по продвижению мира и безопасности, а также по поддержанию международного порядка, основанного на правилах, и защите климата.

3. В рамках Стратегического партнерства обе стороны совместно решили сотрудничать в следующих начинаниях:

3.1. Укреплять сотрудничество в сферах политики и безопасности, в том числе посредством обмена визитами на высоком уровне; и далее совершенствовать свое многостороннее сотрудничество в рамках региональных и международных форумов, подчеркивая полную поддержку Монголией стремления Германии стать постоянным членом Совета Безопасности ООН, чтобы активно способствовать укреплению многосторонности, в основе которой лежит ООН; развивать свои достижения и вклад в усилия по разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения и борьбе с терроризмом; продолжать усилия по содействию совместному вкладу в операции ООН по поддержанию мира, включая сотрудничество в наращивании потенциала оборонного сектора, где это возможно.

3.2. Пропагандировать ценности демократии, верховенства закона, прозрачности, надлежащего управления, демократических парламентских институтов и гражданского общества, в частности, поддерживать углубление сотрудничества между парламентами двух сторон, включая постоянную поддержку со стороны Германии усилий Монголии по укреплению судебной и правовой реформы; дальнейшее развитие обмена между людьми и поощрение сотрудничества на уровне муниципальной администрации и деятельности немецких политических фондов, а также продвижение гендерного равенства и феминистской внешней политики и политики развития.

3.3. Расширять экономическое, торговое и инвестиционное сотрудничество, принимая во внимание цели долгосрочной программы развития Монголии «Видение-2050», включая улучшение устойчивого бизнеса, поддержку малых и средних предприятий (МСП) и условия для иностранных инвестиций, и поощрять сотрудничество в развитии туризма, сельского и лесного хозяйства.

3.4. Углублять сотрудничество в сфере образования, культуры, спорта, науки, здравоохранения, а также инклюзивного и гендерно-чувствительного социального обеспечения. В этой связи стороны договорились продолжить усилия по поддержке стипендиальных программ для монгольских студентов для получения высшего образования и профессиональной подготовки в Германии, включая инициативу Монголии «Миссия-2100», а также внедрение передового немецкого опыта в области профессионального образования и обучения. Они согласились продолжить продвижение монголоведения в Германии и наоборот, а также активизировать сотрудничество в области науки и исследований.

3.5. Активизировать сотрудничество в областях, представляющих особый взаимный интерес, включая исследования в области археологии, а также горнодобывающего сектора, особенно в отношении реализации Соглашения между Правительством Федеративной Республики Германия и Правительством Монголии о сотрудничестве в области природных ресурсов. ресурсы, промышленность и технологии, а также их постоянную поддержку Германо-Монгольского института ресурсов и технологий, совместного флагманского проекта в рамках вышеупомянутого Соглашения.

3.6. Сотрудничать в адаптации к климатическому кризису и, в частности, в смягчении его рисков для безопасности человека и мира, а также в защите биоразнообразия и устойчивом управлении охраняемыми территориями. В свете общих целей энергетической безопасности и пути к отказу от ископаемого топлива, а также принимая во внимание значительный потенциал Монголии в области солнечной и ветровой энергии, обе стороны договорились способствовать внедрению возобновляемых источников энергии и технологий зеленого водорода, а также мер по повышению энергоэффективности и укрепить свою политику в этих областях как важный шаг на пути к устойчивому долгосрочному экономическому развитию и справедливому экономическому переходу. В этом контексте монгольская сторона обеспечит полное соблюдение инвестиционных контрактов, особенно в сфере возобновляемой энергетики.

3.7. Укреплять сотрудничество в области сохранения водных ресурсов и борьбы с вырубкой лесов и опустыниванием, одновременно поддерживая национальное движение «Миллиард деревьев», инициированное президентом Монголии.

4. Обе стороны подчеркнули важность своих хорошо налаженных двусторонних механизмов, включая сотрудничество в целях развития, а также вклад гражданского общества и частного сектора в развитие двусторонних отношений и сотрудничества между двумя странами по вышеупомянутым целям.

5. Настоящая Совместная декларация не предназначена для создания каких-либо юридически обязательных прав или обязательств и не создает их.

источник: middleasiannews.com

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