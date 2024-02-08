В монголо-российскую школу в Улан-Баторе доставлены новые учебники

школа № 162

CentralAsia (MNG) - Более 2,4 тысячи учебников и рабочих тетрадей для учеников начальных классов переданы монголо-российской общеобразовательной школе № 162 Улан-Батора. С этого учебного года дети здесь учатся по российским образовательным стандартам.

Минобрнауки РФ способствовало доставке необходимых книг. Такое поручение заместителю министра науки и высшего образования Константину Могилевскому ранее дала вице-премьер Виктория Абрамченко.

Новые учебники помогут педагогам, а нынешние первоклассники в будущем смогут стать абитуриентами ведущих российских и монгольских вузов.

Как сообщили в Минобрнауки, помощь в приобретении учебников и методических пособий оказали Фонд развития науки и культуры «Таволга» и группа компаний «Просвещение».

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