В 2023 году в Монголии было зарегистрировано 405 наркопреступлений

CentralAsia (MNG) - В 2023 году в Монголии было зарегистрировано 405 преступлений, связанных с незаконным оборотом и потреблением наркотических и психотропных веществ. Об этом сообщила во вторник Генеральная прокуратура Монголии.

Данный показатель вырос на 13% по сравнению с предыдущим годом. За указанный период в Монголии были задержаны 306 подозреваемых в нелегальном обороте наркотических средств. При этом около 66,6% из них — молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, говорится в официальном сообщении.

Основными причинами распространения наркомании и роста наркопреступлений в Монголии за последние годы являются моральная деградация, безработица, отсутствие знаний о наркотиках, любопытство и попытка заработать легкие деньги.

Согласно новому законодательству Монголии, лицо, признанное виновным в торговле наркотиками, может быть приговорено к наказанию в виде лишения свободы от 2 до 8 лет.

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