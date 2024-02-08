Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ принял посла Японии Игавахару и выразил соболезнования

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Игавахару Масару.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай поздравил посла Игавахару Масару, который был назначен послом в Монголии и приступил к исполнению своих обязанностей. Также Оюун-Эрдэнэ выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью многих людей и большим ущербом, причиненным людям в результате сильное землетрясение в районе Ното города Исикава, Япония. Он отметил, что народ Монголии всем сердцем поддерживает народ Японии.

Премьер-министр подчеркнул, что отношения и сотрудничество между Монголией и Японией были активными, основанными на общих ценностях демократии, прав человека и свободы, и сейчас Специальное стратегическое партнерство ради мира и процветания развивается на высоком уровне.

Премьер-министр кратко представил политику и меры, реализуемые правительством, и отметил, что правительство Монголии придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Японией, которая является важным «третьим соседом» Монголии. Премьер-министр также выразил готовность сотрудничать в проекте по добыче водорода из угля и строительству нового города в долине Хөшигт, где расположен международный аэропорт «Чингисхан».

Посол Игавахару Масару

Посол Игавахару Масару заявил, что он будет работать над дальнейшим укреплением «Специального стратегического партнерства ради мира и процветания», разработанного с Монголией, включая активизацию двусторонних экономических отношений и обогащение их новым содержанием. Он отметил, что Япония готова сотрудничать в проектах по диверсификации экономики Монголии и поддерживает предложение премьер-министра Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай по развитию туризма. Он также сообщил, что запущен проект технического сотрудничества по строительству нового города в долине Хөшигт, и важно детально обсудить вопросы сотрудничества в развитии нового города в будущем.

Кроме того, они согласились, что совместная работа над проектом получения водорода из угля очень важна для монголо-японских отношений.

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