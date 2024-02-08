Два гиганта борются за благосклонность Монголии

CentralAsia (MNG) - США и Китай соперничают за помощь монгольским скотоводам, пострадавшим от дзуда.

Наш сайт ранее сообщал, что правительство Соединенных Штатов через Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Монгольскому обществу Красного Креста 200 000 долларов США (приблизительно 680 миллионов тугриков) на защиту от последствий дзуда. Эти деньги будут использованы для оказания финансовой помощи пострадавшим семьям скотоводов, для предоставления их хозяйствам фуража и топлива.

Практически одновременно с USAID Посольство Китайской Народной Республики в Монголии организовало благотворительную акцию, выделив 66 млн тугриков на поддержку 100 семей скотоводов в аймаках Архангай и Дорнод, наиболее пострадавших от дзуда.

В ходе мероприятия г-жа Шэнь Миньцзюань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии, заявила в своем выступлении: «Помимо помощи и финансовых пожертвований народу дружественной соседней страны, мы также боремся с изменением климата. Важно расширить возможности людей, при этом борьба со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями является важным вопросом, на котором Монголия и Китай будут совместно акцентировать внимание».

«В сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций мы будем активно искать возможности для реализации «небольших, но эффективных» проектов и «проектов, обеспечивающих средства к существованию народа» в Монголии. Китай будет активно участвовать в многостороннем сотрудничестве в целях развития при содействии Фонда глобального развития и сотрудничества Юг-Юг», — сказала она.

источник: middleasiannews.com

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