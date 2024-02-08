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Соглашение о воздушном сообщении подписано между Великобританией и Монголией

CentralAsia (MNG) -  Соглашение открывает возможности для прямых авиарейсов между двумя странами.

Министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг и посол Его Величества в Монголии Фиона Блит подписали соглашение о воздушном сообщении между правительством Монголии и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Соглашение открывает возможности для прямых авиарейсов между двумя странами.

Соглашение о воздушном сообщении между правительствами Монголии и Великобритании было заключено 1 марта 2000 года. Однако с выходом Великобритании из Европейского Союза соглашение с Великобританией было продлено. В ходе подписанной встречи стороны обсудили пути укрепления взаимного сотрудничества в сфере воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Новоподписанное соглашение о воздушном транспорте включает новые положения:

  • соблюдение законов и правил
  • честная конкуренция
  • безопасность полета
  • Совместное использование кода
  • арендовать
  • слоты для взлета и посадки
  • наземные службы
  • защита окружающей среды
  • регистрация в международной организации гражданской авиации

Соглашение также включает статью об авиационной безопасности, в которой предусмотрены должности сотрудников службы безопасности на борту.

Флагманский авиаперевозчик Монголии MIAT был назначен для выполнения пассажирских рейсов из Монголии в Лондон, а монгольское частное ООО Eznis Airways было назначено для выполнения грузовых рейсов.

источник: middleasiannews.com

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