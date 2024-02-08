Соглашение о воздушном сообщении подписано между Великобританией и Монголией

CentralAsia (MNG) - Соглашение открывает возможности для прямых авиарейсов между двумя странами.
Министр дорожно-транспортного развития Бямбацогт Сандаг и посол Его Величества в Монголии Фиона Блит подписали соглашение о воздушном сообщении между правительством Монголии и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Соглашение открывает возможности для прямых авиарейсов между двумя странами.
Соглашение о воздушном сообщении между правительствами Монголии и Великобритании было заключено 1 марта 2000 года. Однако с выходом Великобритании из Европейского Союза соглашение с Великобританией было продлено. В ходе подписанной встречи стороны обсудили пути укрепления взаимного сотрудничества в сфере воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта.
Новоподписанное соглашение о воздушном транспорте включает новые положения:
- соблюдение законов и правил
- честная конкуренция
- безопасность полета
- Совместное использование кода
- арендовать
- слоты для взлета и посадки
- наземные службы
- защита окружающей среды
- регистрация в международной организации гражданской авиации
Соглашение также включает статью об авиационной безопасности, в которой предусмотрены должности сотрудников службы безопасности на борту.
Флагманский авиаперевозчик Монголии MIAT был назначен для выполнения пассажирских рейсов из Монголии в Лондон, а монгольское частное ООО Eznis Airways было назначено для выполнения грузовых рейсов.
источник: middleasiannews.com