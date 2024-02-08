Германия предоставит Монголии €78 млн, страны будут сотрудничать в сферах образования и энергетики

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер проинформировали прессу об итогах официальной встречи.

Стороны подчеркнули важность государственного визита, который проходит в рамках 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Германией, и объявили о подписании Совместной декларации о «Стратегическом партнерстве» для повышения уровня отношений между двумя странами.

Стороны обсудили совместную реализацию масштабных взаимовыгодных проектов и программ, направленных на закрепление достижений и успехов последних 50 лет отношений и сотрудничества, дальнейшее расширение и развитие страны, увеличение экономических выгод и инвестиций.

Они также обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений и выразили готовность прилагать совместные усилия для глобального мира и устойчивого развития.

За последние 30 лет Германия предоставила Монголии поддержку на сумму более 530 миллионов евро.

Стороны договорились, что финансирование развития в размере 300 миллиардов тугриков до 2025 года внесет значительный вклад в устойчивое экономическое развитие, занятость, энергетический переход, смягчение последствий изменения климата, сохранение природных ресурсов и реализацию национального движения «Миллиард деревьев».

За последние 20 лет Монголия направила более 20 000 миротворцев в горячие точки по всему миру для защиты мира и безопасности человечества, и было отмечено, что Германия оказала в этом большую поддержку и помощь.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что важно обмениваться мнениями, поскольку Монголия проводит мудрую политику во время сложной современной международной ситуации и критической геополитики.

Он также отметил, что в стране с населением в 3,5 миллиона человек проживает 35 тысяч немецкоязычных людей, что является очень высокой цифрой, и сказал, что в Германии учатся тысячи монгольских студентов.

«Я приезжаю в Монголию второй раз с 2014 года. Я очень рад, что за последние два года сотрудничество между двумя странами расширилось. В 2022 году мы еще раз определили нашу политику развития. Так, осенью 2023 года прошли переговоры между правительствами и были определены отрасли. Например, 78 миллионов евро будут выделены на устойчивое экономическое развитие, образование, энергетику и климат, и мы будем работать сообща», — отметил Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Для углубленного развития сотрудничества в дальнейшем мы будем неуклонно развивать наше стратегическое партнерство, увеличивать экономику, торговлю и инвестиции, внедрять современные передовые методы и технологии в инфраструктурной, горнодобывающей, топливно-энергетической отраслях, развивать связи и сотрудничество в сферах культуры, образования, науки, экологии и гуманитаризма».

Было объявлено, что мирная, независимая, открытая, многоопорная внешняя политика Монголии и усилия Германии по обеспечению глобального мира и безопасности, а также устойчивая политика против изменения климата будут гармонизированы.

Стороны отметили, что с оптимизмом смотрят на развитие отношений и сотрудничества в ближайшие 50 лет.

источник: middleasiannews.com

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