Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана с 92,5% голосов

Ильхам Алиев

CentralAsia (CA) - Председатель Центризбиркома Азербайджана Мазахир Панахов заявил, что действующий азербайджанский президент Ильхам Алиев на внеочередных президентских выборах набирает 92,05% голосов после обработки 93,35% бюллетеней, передает «Интерфакс-Азербайджан» с пресс-конференции ЦИКа.

Явка составила 76,73%.

По словам Панахова, безпартийный кандидат Захид Орудж набирает 2,19% голосов, Фазиль Мустафа (партия «Великое созидание») — 2%, Гудрат Гасангулиев («Единый народный фронт Азербайджана») — 1,76%, Рази Нуруллаев («Национальный фронт») — 0,8%, Эльшад Мусаев («Великий Азербайджан») — 0,67%, Фуад Алиев (без партии) — 0,53%.

Изначально голосование должно было состояться в апреле 2025 года, когда истекал срок полномочий Ильхама Алиева на посту главы государства. В декабре 2023 года он подписал указ о досрочных выборах, объяснив это решение возможностью провести выборы на всей территории страны после восстановления территориальной целостности.

Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений на количество сроков не предусмотрено.

Последние выборы главы государства состоялись в апреле 2018 года, победу на них одержал Ильхам Алиев - за него проголосовали 86,22% избирателей при явке 74,51%.