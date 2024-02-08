Накануне выборов в Пакистане прогремели два взрыва, погибли 28 человек

CentralAsia (CA) - В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана 7 февраля прогремели два взрыва, жертвами которых стали 28 человек, около 40 получили ранения. Об этом сообщает пакистанское издание Dawn.com.

Взрывы прогремели в городах Пишин и Кила Сайфулла рядом с офисами кандидатов на выборы в Национальное собрание (нижняя палата парламента), которые пройдут 8 февраля.

Рассказывая о первом инциденте, заместитель окружного комиссара Джумма Дад Мандокхайл соообщил, что взрывчатое вещество было заложено в мотоцикл, припаркованный в этом районе. Взрыв унес жизни 18 человек, 19 получили ранения. Взрывотехники, полиция и представители других правоохранительных органов немедленно оцепили территорию и начали сбор улик.

Жертвами второго взрыва стали 10 человек. Еще 20 были ранены.

6 февраля в административном центре Белуджистана городе Кветте произошло 9 нападений с применением гранат на штабы кандидатов и избирательные участки. Сообщений о пострадавших людях нет.

В Пакистане 8 февраля состоятся выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные институты. В преддверии выборов в стране участились случаи насилия. В частности, 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат Рехан Зеб Хан. Также было совершено нападение на кандидата от Пакистанской народной партии Сайеда Зульфикара Али Шаха. Власти решили прилечь вооруженные силы к обеспечению безопасности при проведении голосования.

По данным Центра научных исследований и разработок в области безопасности (CRSS), в 2023 году в Пакистане было зарегистрировано 1524 погибших и 1463 раненых в результате 789 террористических атак и контртеррористических операций, в том числе почти 1000 погибших среди гражданских лиц и сотрудников сил безопасности. Провинции Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан были основными очагами насилия, на их долю пришлось более 90% всех погибших и 84% нападений, включая случаи терроризма и операций силовиков.