В космосе обнаружили новый океан

Огромный кратер Гершель возвышается над спутником Сатурна Мимасом, придавая ему вид, напоминающий Звезду Смерти. Новые данные свидетельст

CentralAsia (CA) - Согласно данным, полученным зондом НАСА «Кассини» 7 февраля, под ледовой поверхностью Мимаса, ближайшего спутника Сатурна, присутствует подледный океан, пишет Sciencenews.

По словам ученых, Мимас имеет ледяной панцирь толщиной примерно 20-30 километров, за которым следует океан глубиной 70 километров и твердое скалистое ядро. Чтобы объяснить отсутствие поверхностных трещин. Астроном Валери Лейни из Парижской обсерватории и ее коллеги полагают, что океан образовался между 5 и 50 миллионами лет назад - геологический промежуток времени, который не дал бы достаточно времени для серьезных изменений внешнего вида Луны Сатурна.

«Мы использовали данные с «Кассини» для детального анализа того, как Мимас движется по своей орбите. Эти расчеты показали, что под покрытой кратерами поверхностью этой луны Сатурна, на глубине в 20-30 км, скрывается глобальный подледный океан. Он сформировался относительно недавно, менее 50 миллионов лет назад, из-за чего следы его существования пока отсутствуют на поверхности Мимаса», - говорится в исследовании.

Это не первый случай, когда подозревается наличие жидкой воды на крошечном Мимасе, который при 400 километрах в поперечнике является самым маленьким из крупных спутников Сатурна. Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что небольшие колебания во вращении спутника могут быть объяснены наличием водяного резервуара под его замороженной оболочкой.

Мимас является самым маленьким известным нам объектом Солнечной системы, принявшим шарообразную форму под воздействием собственной гравитации. Площадь поверхности спутника составляет всего 500 тысяч км², что сопоставимо с территорией Испании. Мимас занимает двадцатое место в списке крупнейших спутников планет в Солнечной системе.